México entra al Top 5 de los países más peligrosos del mundo, junto a Ucrania y Palestina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:30:19
Ciudad de México, 15 de diciembre del 2025.- La organización internacional Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) volvió a colocar a México en el top 5 de los países más peligrosos del mundo en 2025, una clasificación que lo ubica por encima de varias naciones en guerra y que se explica, principalmente, por la presencia de grupos armados, organizaciones del narcotráfico y altos niveles de violencia contra civiles.

De acuerdo con el informe, México aparece solo por debajo de países que enfrentan conflictos armados abiertos, como Palestina —que encabeza la lista—, Myanmar y Siria.

A pesar de no vivir una guerra regular, el país se mantiene entre los más violentos del planeta debido a la operación constante de grupos criminales armados, disputas territoriales y delitos ligados al narcotráfico.

ACLED recordó que desde 2024 advirtió que el Estado mexicano “tiene el poder, pero no el control total del territorio”, una condición que persiste en 2025 y que se refleja en homicidios, ataques selectivos, extorsiones y enfrentamientos armados que afectan de manera directa a la población civil.

Según ACLED, estos son los 10 países más peligrosos del mundo:

1. Palestina

2. Myanmar (Birmania)

3. Siria

4. México

5. Nigeria

6. Ecuador

7. Brasil

8. Haití

9. Sudán

10. Pakistán

 

