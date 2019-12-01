Sheinbaum presume fortaleza económica de México; dólar abre por debajo de los 18 pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:15:18

Ciudad de México, 15 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes la fortaleza del peso mexicano, luego de que la moneda nacional iniciara la semana por debajo de las 18 unidades frente al dólar.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aseguró que la economía del país atraviesa un buen momento y afirmó que el desempeño económico seguirá mejorando.

Al inicio de la jornada, el tipo de cambio se ubicó en 17.98 pesos por dólar, manteniendo la tendencia favorable que el peso ha mostrado en las últimas semanas.

La divisa mexicana acumuló así su tercera semana consecutiva de apreciación, tras cerrar el viernes anterior alrededor de los 18.01 pesos por dólar.

Sheinbaum Pardi señaló que este comportamiento refleja la solidez de la economía nacional, pese a las opiniones contrarias de algunos sectores.

La jefa del Ejecutivo federal adelantó que en los próximos meses se darán a conocer nuevos anuncios relacionados con el incremento de la inversión pública, lo que —dijo— contribuirá a fortalecer aún más el crecimiento económico.

En ese sentido, se mostró optimista respecto a 2026, al considerar que será un año positivo para el país.

También expresó confianza en que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá un resultado favorable, al destacar que mantener el acuerdo es clave para las tres naciones.

Finalmente, Sheinbaum resaltó que el impulso al mercado interno, los programas sociales, el aumento al salario mínimo, la propuesta de la jornada laboral de 40 horas y los proyectos de inversión pública en infraestructura, como trenes, carreteras y obras hidráulicas, seguirán en el respaldo a la estabilidad y el crecimiento de la economía mexicana.