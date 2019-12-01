Morelia, Michoacán; 20 de noviembre de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm) concretó la entrega de documentación que da certeza jurídica sobre sus tierras a un habitante de la tenencia de Tiripetío.

Esta labor del Gobierno de Morelia se llevó a cabo mediante acciones de acompañamiento y asesoría legal, con el propósito permanente de atender las necesidades de las familias de la zona rural y brindar certeza jurídica sobre la tenencia de sus tierras.

Como resultado de estas labores y luego de dar seguimiento a un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario, se logró la resolución favorable que permitió la entrega de certificado parcelario y de uso común a un habitante de la tenencia de Tiripetío, quien fue reconocido legalmente como nuevo ejidatario.

La instrucción del alcalde Alfonso Martínez fue dar acompañamiento jurídico en el ejido de la tenencia Tiripetío y fue así como se logró la resolución favorable para este poblador, ya que la certeza jurídica de las tierras es una prioridad, apuntó el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García.

Esta acción representa un avance importante para garantizar los derechos agrarios de las y los habitantes del municipio, al brindarles seguridad jurídica y facilitar la regularización de su situación ejidal mediante el acompañamiento gratuito que proporciona la Saderm.

De esta manera, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con las comunidades rurales, al acercar servicios de orientación y atención que contribuyen a proteger el patrimonio de las familias y fortalecer la organización ejidal.