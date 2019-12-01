Rutas de QroBús regresan a la normalidad: Gerardo Cuanalo 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 22:28:48

Querétaro, México, 6 de julio de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, dio a conocer que las rutas de QroBús que fueron modificadas por las obras del Tren México–Querétaro en avenida Corregidora Norte a la altura de El Cerrito volverán a su recorrido normal a partir del próximo miércoles 8 de julio.

Explicó que el cambio viene conforme a la conclusión de las obras del Tren México– Querétaro en la zona, y se restablecerán con su recorrido habitual.

“Ya el día de hoy se abrieron los cuatro carriles, es muy importante mencionar que, a partir del día miércoles 8 de julio, estaremos regresando las rutas que sufrieron algún desvío a su trayecto habitual”, dijo.

Mencionó que las rutas gratuitas que se habilitaron para trasladar a la población desde plaza del Parque a la zona centro de la ciudad capital, también quedarán inhabilitadas el mismo 8 de julio.

“A partir también del 8 de julio dejará de funcionar la ruta gratuita, que fue una ruta que soportó justamente los desvíos de las rutas; hacemos un llamado para todos los usuarios para que tengan contemplado que las rutas regresarán a su trayecto original”.

Recordó que por la avenida Corregidora circulan alrededor de 30 mil vehículos al día, por lo que la reapertura total ayudará a mejorar la movilidad en la zona.