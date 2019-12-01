Rusia alistaría a China con equipo y tecnología para invadir Taiwán: RUSI

Rusia alistaría a China con equipo y tecnología para invadir Taiwán: RUSI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 19:39:13
Moscú, Rusia, a 26 de septiembre del 2025. - Documentos filtrados por Royal United Service Institute (RUSI) parecen indicar que Rusia está alistando a China con equipo militar y tecnología para una invasión de Taiwán.

Según RUSI, los papeles recogen reuniones, plazos de pagos, entregas y referencias entre delegaciones chinas y rusas.

Entre los intercambios filtrados figuran entre 37 vehículos ligeros, 11 cañones y 11 vehículos blindados de transporte personal. El costo de la inversión que se menciona supera los 210 millones de dólares.

RUSI plantea además un posible interés estratégico ruso: convertirse en proveedor militar de China y usar esas ventas para financiar la guerra en Ucrania, e incluso la idea de implicar a Beijing en un conflicto con Washington por Taiwán para distraer la atención occidental de Ucrania.

Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses habían señalado a Xi Jinping de ordenar a sus fuerzas que se prepararan para la posibilidad de una invasión de Taiwán en 2027.

Los autores del informe advierten que (aunque los documentos no mencionan específicamente a Taiwán) el material y el entrenamiento descritos facilitarían a China capacidades aerotransportadas críticas que podrían acelerar un posible plan de invasión. No obstante, subrayan que no hay evidencia de decisión definitiva de Beijing de invadir.

