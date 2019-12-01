Caos en la Península de Yucatán: apagón masivo deja a más de 2 millones sin luz en medio de un calor sofocante

Mérida, Yuc., a 26 de septiembre de 2025.- Mérida, Campeche y Cancún vivieron este viernes una auténtica pesadilla cuando un apagón masivo paralizó a toda la Península de Yucatán, dejando a más de 2 millones de personas sin electricidad. Bajo temperaturas superiores a los 35 grados, familias enteras quedaron atrapadas en la asfixiante ola de calor, sin ventiladores, sin aire acondicionado y con la incertidumbre de cuánto tiempo duraría la falla.

Las consecuencias se hicieron sentir de inmediato: tiendas cerradas, gasolineras fuera de servicio, semáforos apagados que convirtieron las avenidas en un caos, y cientos de comercios obligados a detener operaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su cuenta de X que una falla en una línea de transmisión fue la causa del colapso eléctrico, asegurando que “las plantas de generación están bien” y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para recuperar el servicio.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó desde temprano la magnitud de la emergencia, advirtiendo que amplias zonas de los tres estados habían quedado sin energía. “Todos los equipos de emergencia se mantienen en operación”, señaló.

Horas más tarde, la Secretaría de Energía precisó que la falla se originó a las 14:19 horas, durante trabajos de mantenimiento, lo que provocó la salida de 9 centrales de operación con 16 unidades. De inmediato, brigadas de la CFE y del CENACE comenzaron a restablecer el servicio, logrando reconectar zonas estratégicas en Mérida, Valladolid, Chetumal, Holbox y gran parte de Campeche hacia las 16:10 horas.

Mientras tanto, la vida cotidiana quedó trastocada: conductores atrapados en el tráfico, hospitales trabajando con plantas de emergencia y familias soportando el calor abrasador sin la mínima brisa de un ventilador. La península entera se vio recordada de golpe de su dependencia total de la electricidad, un recordatorio de lo vulnerable que puede ser la vida diaria frente a una falla en el sistema.