Bedolla presenta informe regional en Zamora; anuncia modernización carretera

Zamora, Michoacán, 26 de septiembre de 2025. - El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó su informe regional en el municipio de Zamora, donde anunció la modernización de tres kilómetros del tramo El Sauz-La Rinconada, que contempla un distribuidor vial en la entrada de la ciudad.

En presencia del alcalde de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, el mandatario detalló que se transformará en una vialidad con estándares de autopista, libre de peaje, para que el municipio cuente con un acceso digno, de acuerdo a la grandeza de su gente y economía.

Ramírez Bedolla destacó que esta región es la tercera con más inversión estatal en materia de infraestructura hídrica, carretera, educativa y de salud, durante los cuatro años que van de su gobierno.

Expuso que, ejemplo de esta transformación, son los más de 355 millones de pesos que su administración ha destinado a obras de infraestructura educativa en la región, entre ellas, el campus Zamora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) o la reconstrucción total de la Escuela José María Morelos, en el Centro de la ciudad.

Ramírez Bedolla subrayó la transformación de la infraestructura carretera y de movilidad, con la rehabilitación del Libramiento Sur Zamora-Jacona y de la carretera Zamora-Jacona-Los Reyes-Peribán, vialidades que tienen garantizado su mantenimiento y conservación hasta el término de su gobierno, para ofrecer seguridad y una ruta de desarrollo a quienes diariamente transitan por ellas.

El gobernador recordó que la región cuenta con una supercarretera que comunica a Zamora y La Piedad. Señaló que en este último municipio se construyó el bulevar Martí Mercado de seis carriles, con un gran parque lineal.

Informó que en cuatro años de gobierno ha destinado 769 millones de pesos para rescatar la cuenca del río Duero, que durante décadas fue víctima del abandono y contaminación, con la intervención de puntos críticos como Tangancícuaro, Chilchota, Ixtlán, Zamora y Jacona, mediante la construcción de colectores que evitarán que las aguas negras sigan envenenando su cauce.

Anunció que, recientemente, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, le informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, determinó incluir el rescate del río Duero dentro del Plan Nacional Hídrico.

El gobernador recordó que hace tres años se inauguró en el municipio el primer Centro de Atención a la Salud Mental, donde se han atendido más de 6 mil personas de la región.

Afirmó que destinar toda esta inversión para la región de Zamora no fue al azar, sino que es el resultado de una decisión política firme, de una visión de gobierno que antepone el bien común, el desarrollo con justicia, la infraestructura que transforma la vida cotidiana. “Aquí se gobierna para el pueblo, porque somos profundamente municipalistas”, dijo.