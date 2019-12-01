Rogelio Estrada de RenovaQA pide asamblea extraordinaria y advierte impugnación tras nulidad de elección

Rogelio Estrada de RenovaQA pide asamblea extraordinaria y advierte impugnación tras nulidad de elección
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:46:34
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Querétaro, Qro., 21 de abril de 2026.- El abogado Rogelio Estrada Pacheco, representante de la planilla RENOVAQA, afirmó que, tras la anulación de la elección del Consejo Directivo de la Asociación Queretana de Abogados, su prioridad es que se convoque a una asamblea extraordinaria para que sean los propios agremiados quienes definan el resultado mediante voto directo.

Explicó que la jornada del pasado viernes 17 de abril, realizada en la Universidad Londres con acompañamiento del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) se desarrolló sin incidentes y favoreció a su planilla.

Indicó que posteriormente fue notificado vía WhatsApp por el secretario de la Comisión Electora, Fabián Alberto García López, y el presidente, Antonio Ugalde Guerrero, sobre la nulidad del proceso sin explicación de fondo.

“La resolución que nosotros tomamos en este momento es que se convoque, por parte del consejo de expresidentes, a una asamblea extraordinaria para que en ese momento se emita el voto directo de quienes tienen el derecho a hacerlo”, dijo.

Advirtió que, de no concretarse esta vía, recurrirán a instancias legales, “si no es así, entonces impugnaremos esta resolución y desde luego ganaremos como ganamos en las elecciones, por el voto de cada uno de nuestros asociados”.

Reconoció que su intención es evitar que el conflicto se traslade a tribunales por un periodo prolongado hasta de tres años, si no se llama a una nueva votación.

De igual manera, defendió la validez del proceso al asegurar que no se registraron irregularidades, ya que cualquier situación fue resuelta en el momento por acuerdo entre ambas planillas.

“El proceso fue pulcro, son votos que se ejercieron respetando el voto secreto… debía privilegiarse el derecho al voto”.

Reiteró la postura de la planilla frente al escenario actual; “que se vuelva a hacer la votación, nos vamos a ir a elecciones, sea como sea, y les vamos a volver a ganar”.

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