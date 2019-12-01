Rodrigo Monsalvo sin información de obras viales en El Marqués; corresponde al estado y federación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:20:56

El Marqués, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- Las obras viales que actualmente se realizan en la zona corresponden al ámbito federal y estatal, por lo que el municipio no cuenta con información sobre el proyecto y su impacto, reconoció el presidente municipal del municipio de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castellán.

Explicó que, aunque el Ayuntamiento brinda apoyo puntual cuando se solicita, como el paso de maquinaria o cierres temporales, la responsabilidad de las obras recae en las autoridades federales y estatales.

“Es un problema vial el que se vive y seguimos apoyando en lo que nos solicitan, pero realmente ellos están haciendo todo”, señaló.

Advirtió que los cierres de vialidades en el norte del municipio han sorprendido a empresarios y ciudadanos, generando afectaciones al tráfico en horas pico.

“Nos agarran de sorpresa muchos de ellos y el paso de maquinaria ha complicado la movilidad en la zona”.

Externó su preocupación por la falta de obras complementarias que atiendan puntos críticos de movilidad, como el crucero de Jesús María y el puente de Navajas, donde se han registrado múltiples accidentes.

“Esperemos que también venga recurso para las obras que se necesitan, porque si solo van a hacer la estación, no van a arreglar las vialidades”.

Enfatizó que la construcción de la estación y el crecimiento del aeropuerto podrían detonar aún más la movilidad en áreas que ya presentan “focos amarillos, casi rojos” y además, lamentó que en casos como el puente de Navajas se retiren plumas de seguridad sin previo aviso al municipio.