Roberto Velasco critica informe de la ONU sobre desapariciones y defiende postura del gobierno mexicano

Roberto Velasco critica informe de la ONU sobre desapariciones y defiende postura del gobierno mexicano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 20:43:58
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Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, defendió la postura del gobierno de México frente al informe de un comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones en el país.

El funcionario señaló que dicho comité “se extralimitó” en sus conclusiones, al considerar que interpretó de manera más amplia el concepto de desaparición forzada y utilizó el Estatuto de Roma para sustentar señalamientos que, a juicio del gobierno mexicano, no le correspondían.

Velasco aclaró que la administración federal no niega la gravedad del problema de las desapariciones, ni el dolor de las familias, así como tampoco cuestiona la legitimidad del trabajo de madres buscadoras y colectivos.

No obstante, indicó que el informe no tomó en cuenta avances recientes en la materia y que varios de los casos señalados corresponden a periodos anteriores a 2018.

Finalmente, aseguró que México mantendrá su cooperación con la Organización de las Naciones Unidas y que defenderá su posición en el tema ante la Asamblea General del organismo.

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