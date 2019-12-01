Rinden protesta mandos en la Guardia Civil ante la SSP de Michoacán

Rinden protesta mandos en la Guardia Civil ante la SSP de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 19:25:57
Morelia, Michoacán, a 19 de enero del 2026.- José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública (SSP), tomó protesta a los nuevos mandos de la Guardia Civil, que a partir de este lunes desempeñarán sus funciones con estricto apego a los derechos humanos y con vocación de servir. En esta convocatoria participaron un total de 847 elementos y fueron seleccionados los mejores 26 perfiles.

Sobre el particular se informó que fue mediante un proceso histórico a cargo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con un riguroso proceso que evaluó las habilidades físicas, teóricas y psicométricas, para elegir a los mandos que a partir de hoy ocupan los puestos de jefes y coordinadores de agrupamientos y de seguridad vial, así como las 13 comisarías regionales, entre otros puestos de mando. 

“El día de hoy damos un gran paso en la consolidación de la Guardia Civil, estoy convencido que harán un buen trabajo. Comprométanse para entregar buenos resultados; para entregar cada día lo mejor de sí”, comentó Cruz Medina.

Asimismo, el secretario de Seguridad Pública exhortó a los nuevos mandos a continuar capacitándose y tener aspiraciones para obtener mejores resultados, así como mantener el liderazgo en cada acción que realicen.

