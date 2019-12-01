Rinden homenaje a víctimas del atentado de 2008

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 14:42:24
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- En un ambiente de respeto y solemnidad, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la ceremonia en memoria de las víctimas del atentado del 2008.

Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, encabezaron la ceremonia de izamiento de bandera a media asta en señal de luto en la Plaza Melchor Ocampo.

Posteriormente, al pie de la placa instalada en esta plaza, el edil cumplió con el depósito de ofrenda floral y la guardia de honor en memoria de las víctimas. 

De esta manera, el gobierno presidido por Alfonso Martínez Alcázar refrenda su respeto, solidaridad y acompañamiento a las y los morelianos afectados por estos lamentables hechos. 

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el coronel de Infantería de Estado Mayor, Demian Yamil Mayoral Ojeda, comandante del 12do Batallón de Infantería; el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, e integrantes de los gabinetes estatal y municipal.

