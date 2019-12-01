Rinde Julio César Conejo Alejos Primer Informe de Gobierno de Morelos, los ciudadanos son el motor de esta administración

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 17:02:38

Morelos, Michoacán, a 8 de agosto 2025. – En sesión solemne de Cabildo, realizada en punto de las 12:00 horas en el Auditorio Municipal, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, rindió su Primer Informe de Gobierno, acompañado de autoridades municipales, representantes estatales, invitados especiales, el párroco del municipio y ciudadanía morelense que atestiguó los logros alcanzados durante el primer año de administración.

El alcalde presentó los resultados organizados por 10 ejes temáticos, reafirmando que su gobierno es un gobierno con causa, comprometido con el bienestar, desarrollo y progreso de Morelos.

Primeramente, destacó que el 80% de los cargos de primer nivel en la administración municipal son ocupados por mujeres, entre ellas la Oficial Mayor y la secretaria del Ayuntamiento.

Por lo que, a través de la Instancia Municipal de la Mujer, se impulsó la prevención de la violencia y la tutela de los derechos de niñas y adolescentes, con talleres de manualidades y la creación de corredores económicos que fortalecen el emprendimiento femenino.

Conejo Alejos resaltó que “un pueblo sano es un municipio productivo”, por lo que se destinaron recursos para la compra de medicamentos, que se entregan en las instalaciones del DIF Municipal a bajo costo o de manera gratuita.

Ante esto, señaló que el cuerpo médico del Sistema DIF brindó 2 mil 234 consultas de promoción de la salud, mientras que las mujeres embarazadas cuentan con ultrasonido gratuito cada trimestre, gracias a la colaboración de un médico especialista, evitando riesgos de morbilidad y mortalidad materna.

Asimismo, dijo que se han otorgado 20 mil pesos en apoyos directos a pacientes para cubrir sus cuotas de traslado a sus consultas médicas, destinando 40 mil pesos para actividades de salud preventiva.

En materia educativa, Julio César Conejo Alejos señaló que se invirtieron 256 mil pesos en estímulos a la excelencia académica para estudiantes con promedio de 9.5, beneficiando a jóvenes de nivel medio superior y superior.

“Se amplió el transporte escolar con dos combis y un autobús que trasladan a estudiantes desde comunidades hasta Morelia. Por ende, reconozco el trabajo de los maestros, a quienes hemos apoyado en papelería y recursos para eventos socioculturales, académicos y deportivos”.

En cultura, destacó que la Casa de la Cultura ha descentralizado sus funciones para llegar a las comunidades, promoviendo expresiones artísticas, como los intercambios culturales y colaboraciones con artesanos alfareros, logrando que sus productos se exhiban en espacios como el Senado de la República.

El alcalde dio a conocer que se aprobó en Cabildo el Programa de Vivienda con una inversión de 3.6 millones de pesos para la construcción de viviendas pequeñas y 430 mil pesos para el mejoramiento de viviendas y de manera clara y transparente se está apoyando a quienes más lo necesitan.

También destacó la construcción del Cuartel de la Guardia Civil y la cárcel municipal, así como el mantenimiento carretero como obra comunitaria prioritaria en el Programa Operativo Anual.

Aunado a ello manifestó que “se reforestaron áreas en presas, se entregó equipo a ganaderos y se apoyó la crianza de peces con la siembra de 20 mil crías de tilapia. Además, se entregaron toneladas de cemento, se instaló una báscula y se tecnificaron áreas productivas”

En materia de seguridad y protección civil, el edil reconoció la labor de los elementos de ambas corporaciones como primeros respondientes, priorizando la proximidad social y el fortalecimiento de la armonía comunitaria.

Posteriormente, en obra pública y mejoramiento urbano, Julio César Conejo Alejos dijo que, durante este primer año, se invirtieron 6 millones de pesos en el recambio de mil luminarias, distribuidas en todo el municipio, y se proyecta ampliar esta obra para mantener Morelos iluminado y seguro.

Se mejoró el boulevar principal, se dignificaron espacios educativos, se construyeron 23 viviendas en 11 localidades, 4 consultorios rurales y un desayunador comunitario para adultos mayores, así como la implementación de un programa de apoyo para trabajadores de la construcción del municipio.

“El municipio recibió más de 15 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 1.3 millones del Fondo Estatal para Servicios Públicos Municipales, recursos que, dijo, han sido ejercidos con responsabilidad y en beneficio de las y los habitantes de Morelos”

El edil admitió que hay zonas en condiciones críticas de tránsito, como El Fresno, Zárate y Cruz del Niño, y aunque ya se han destinado recursos al mantenimiento de caminos, aún quedan muchas localidades por atender. En ese sentido, aseguró que su administración trabajará con el cabildo para que, en el próximo ejercicio fiscal, se prioricen las obras comunitarias por encima de beneficios particulares.

“Vamos a plantear que el próximo Programa Operativo Anual esté enfocado en caminos y accesos dignos, y no en obras de carácter personal o familiar. Es momento de apostarle al bien común”, señaló.

Por último y no menos importante, enfatizó que se promovió el deporte mediante torneos de más de tres meses de duración y se comprometió a ampliar este apoyo. Asimismo, se dio un nuevo impulso a la proyección cultural y turística del municipio, que este año celebró sus 498 años de historia.

En el marco de su primer informe de gobierno, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, destacó la implementación de un gobierno itinerante y una administración cercana a la gente, con énfasis en el contacto directo con la ciudadanía y en el reconocimiento a las personas adultas mayores.

Durante su mensaje, el edil refrendó su compromiso con el programa estatal “Unirnos”, una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado que tiene como propósito fortalecer el tejido social y brindar atención digna a los sectores más vulnerables, especialmente a las personas mayores.

Conejo Alejos reconoció esta política como un gesto humanista promovido por el gobernador, y señaló que su administración comparte plenamente estos principios, agradeciendo al Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, por los recursos superiores a un millón de pesos destinados para beneficio y desarrollo de Morelos, y reafirmó su compromiso de seguir gestionando apoyos y trabajando por el bienestar de todas y todos los morelenses.

En ese tenor, la representante del Gobierno de Michoacán, Marx Aguirre Ochoa, subsecretaria de Organización y Desarrollo Rural del Estado de Michoacán, manifestó que este evento no es una formalidad institucional sino una muestra de respeto al pueblo.

Al tiempo que reconoció el esfuerzo de la administración municipal que con compromiso han asumido retos inmediatos, como la seguridad, la educación, la infraestructura y ante todo el campo y que ha visto reflejado el apoyo en acciones que corresponden alas necesidades reales de la población.

Señaló que se ha trabajado en sinergia para desarrollo en el sector de la agricultura sustentable, sector ganadero, agroindustrial y el valor comercial, por lo que se continuará trabajando hombro a hombro para seguir sentando las bases en una etapa en la historia de Michoacán y del municipio .