Riesgo latente: Alcaldesa de Queréndaro despacha fuera del municipio por amenaza de carteles, reconoce dirigente del PVEM Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 21:48:31

Morelia, Mich., a 25 de agosto de 2025.- La presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero, se encuentra fuera de su municipio y ejerce sus funciones a la distancia, luego de sufrir ataques directos en su vivienda. Así lo confirmó Ernesto Núñez Aguilar, dirigente del Partido Verde Ecologista y diputado federal, quien aseguró que la alcaldesa cuenta con el acompañamiento del gobierno del estado y de la Guardia Nacional.

En un encuentro con medios de comunicación, Núñez Aguilar reconoció que la alcaldesa enfrenta un panorama de alto riesgo para continuar en el cargo: “Nosotros lo que hablamos con ella es que contaba con el respaldo: si quería seguir o si quería pedir una licencia, dijo que de momento continuaría. Entiendo que sigue trabajando a la distancia con su equipo, pero es la última información que tuve”.

El dirigente partidista subrayó que la situación de violencia que atraviesa Michoacán sigue afectando directamente a las autoridades municipales.

“La verdad es que sigue siendo riesgoso y yo lo he dicho con mucho respeto. No se trata de decir que estamos bien, taparon los ojos, el tema es que sigue siendo un gran problema en Michoacán, en todo el país. Pero claro que está latente el riesgo”, expresó.

Núñez Aguilar también señaló que es necesario revisar con mayor rigor los perfiles de quienes buscan cargos de elección popular, aunque admitió que los partidos políticos no cuentan con las herramientas suficientes para indagar a fondo sobre sus aspirantes.

Mientras tanto, la presidenta municipal de Queréndaro permanece lejos de su tierra, intentando mantener la gobernabilidad de manera remota en medio de la amenaza que pesa sobre su seguridad.

En el municipio de Queréndaro operan dos facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una liderada por "El Barbas" y otra controlada por su exoperador "El Primo".