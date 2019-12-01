Se registran motines en dos prisiones de Guatemala por traslado de líderes pandilleros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 20:31:05
Guatemala, Guatemala, a 25 de agosto de 2025.- Prisioneros usaron rehenes en una correccional juvenil y en una cárcel de adultos en Guatemala, que de acuerdo a las autoridades, estas acciones, podrían ser como represalias por el traslado de líderes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha a una prisión de máxima seguridad.

Fue el pasado 30 de julio, cuando se realizó el traslado de 10 líderes de las pandillas mencionadas a la cárcel Renovación I, donde se encuentran recluidos, sin acceso a teléfonos celulares e incomunicados.

Desde ese día, se han registrado varios motines en al menos cinco prisiones, tomando como rehenes a guardias de los penales, pero todos fueron liberados.

Según información de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil (CER 1) “Gaviotas”, este lunes tomaron como rehenes a tres colaboradores, quienes se encargan de ingresar los alimentos al centro, además de que indicaron que estuvieron involucrados 34 adultos, quienes fueron identificados como integrantes de la Mara Salvatrucha.

Asimismo, a través de la red social X, el ombudsman, dio a conocer que se estaban realizando acciones para liberar a personal que estaban reteniendo en la cárcel El Boquerón, aunque no precisó la cifra.

 

