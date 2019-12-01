Ricardo Monreal reconoce fractura en coalición por freno del PT al Plan B

Ricardo Monreal reconoce fractura en coalición por freno del PT al Plan B
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 16:11:31
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Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció una nueva fractura al interior de la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que el PT frenara nuevamente el avance del llamado Plan B.

Monreal recordó que, en el acuerdo firmado entre las tres fuerzas políticas, el respaldo a esta iniciativa era al 100%  sin embargo, señaló que la reciente postura del PT representa un cambio que debe ser explicado tanto a la ciudadanía como a los propios integrantes de la alianza.

En este sentido, lanzó un reclamo directo al partido aliado, al considerar necesario que fije una posición clara frente al país y a la coalición legislativa.

El principal punto de conflicto se mantiene en torno a la posibilidad de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, impulse una eventual revocación de mandato que coincida con la jornada electoral de 2027.

Ante ello, Monreal admitió que dicho tema podría dejarse en pausa temporalmente para destrabar el resto de la propuesta. No obstante, evitó asegurar que esta medida sea suficiente para resolver las diferencias entre los partidos.

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