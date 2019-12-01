Ricardo Monreal advierte riesgos globales tras ataques de EE. UU. e Israel contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 19:17:24

Ciudad de México, 28 de febrero de 2026.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió sobre los riesgos globales tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, al señalar que la región de Medio Oriente ha entrado en una espiral de incertidumbre.

A través de un mensaje público, el legislador sostuvo que el conflicto ya no representa únicamente un riesgo regional, sino que podría tener consecuencias para todo el planeta. En ese sentido, alertó que la eliminación del líder supremo iraní, Alí Jamenei, podría provocar la activación de milicias que, según dijo, actuarían en distintas partes del mundo.

Monreal también abordó las posibles repercusiones económicas del conflicto. Explicó que un aumento en el precio del petróleo tendría efectos directos en la inflación, lo que impactaría en la economía de varios países, incluido Estados Unidos.

El diputado morenista agregó que el ciudadano promedio estadounidense difícilmente respaldará nuevas intervenciones militares en el extranjero ante el costo económico y político que implican.

Finalmente, el político mexicano señaló que el rumbo del conflicto dependerá en gran medida de las decisiones que tomen Rusia y China, al advertir que la geopolítica actual parece moverse más por la fuerza que por el derecho internacional.

“Por lo tanto, no es una buena noticia para la humanidad”, concluyó.