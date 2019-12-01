Ricardo Monreal admite no saber cómo aspirantes obtuvieron puntajes casi perfectos en evaluación del INE

Ricardo Monreal admite no saber cómo aspirantes obtuvieron puntajes casi perfectos en evaluación del INE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 22:10:49
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Ciudad de México, 13 de abril de 2026.- El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que desconoce cómo algunos aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral obtuvieron calificaciones casi perfectas en el examen de selección.

El legislador afirmó que no ha intervenido en el proceso de evaluación y señaló que otorgará un voto de confianza al Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar a los perfiles.

Las declaraciones se dieron luego de que se difundieran los nombres de quienes obtuvieron los mejores resultados en la prueba, entre ellos Bernardo Valle Monroy y Arturo Manuel Chávez López, quienes alcanzaron 99 aciertos.

Ante este escenario, especialistas y actores políticos han advertido que la falta de claridad sobre la aplicación y calificación del examen podría generar dudas sobre la credibilidad del proceso y aumentar la exigencia de mayor transparencia en la selección.

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