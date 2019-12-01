Ricardo Mejía Berdeja propone eliminar fuero constitucional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 22:23:17

Ciudad de México, 20 de octubre del 2025.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que plantea eliminar el fuero constitucional en México.

La iniciativa advierte que, todos los servidores públicos, incluidos legisladores, ministros y fiscales, responderán ante la ley como cualquier ciudadano.

El legislador federal por Coahuila --también conocido como Ricardo “El Tigre” Mejía-- explicó que, “el fuero perdió su sentido histórico y se transformó en una forma de protección personal que ha perpetuado la impunidad política”.

De esta forma, se propone modificar los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar la figura de la declaración de procedencia; “cambio que suprimiría los mecanismos de inmunidad procesal penal y pondría fin al proceso de desafuero que actualmente protege a los funcionarios”.

La modificación al marco legal, advirtió el ex titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública del gobierno de México, cualquier servidor público podría ser investigado, imputado o procesado directamente por las autoridades competentes sin requerir aprobación del Congreso.

“El fuero no debe ser un privilegio ni una protección personal; su esencia fue garantizar la independencia del Congreso, no encubrir delitos”, expresó el legislador federal Ricardo Mejía Berdeja.

El también abogado de profesión afirmó que, esta reforma fortalecería la confianza ciudadana en las instituciones, al eliminar un símbolo de desigualdad que históricamente ha separado a los gobernantes del pueblo; “la medida busca erradicar la impunidad estructural y consolidar un Estado donde prevalezca la rendición de cuentas”.

El legislador sustentó su propuesta con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) elaborada por el INEGI, la cual reflejó que más del 83 por ciento de la población percibe altos niveles de corrupción.

Explicó que este porcentaje evidencia la urgencia de reformar el marco jurídico para garantizar transparencia y justicia en todos los niveles del servicio público; “eliminar el fuero enviaría un mensaje claro a la sociedad mexicana sobre el principio de igualdad ante la ley y la responsabilidad de los funcionarios.

Mejía Berdeja subrayó que “la verdadera democracia no se sostiene sobre privilegios, sino sobre integridad, justicia y rendición de cuentas institucional; al tiempo de consolidar el tránsito del privilegio al principio y de la impunidad a la responsabilidad republicana”.

Reiteró que “la eliminación del fuero permitiría una nueva relación entre ciudadanía y representantes, basada en la transparencia y la legalidad; la igualdad ante la ley debe ser la base del pacto social, y que ningún cargo público puede estar por encima de la justicia”.