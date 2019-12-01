Revoluciona municipio de Querétaro servicios públicos, turismo inteligente y conectividad a través de App

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre de 2026.- Con una estrategia de transformación digital que busca cerrar brechas entre la administración municipal y los habitantes, el municipio de Querétaro consolidó un avance histórico en la adopción de herramientas tecnológicas al servicio de la ciudadanía, informó Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la Secretaría de Innovación y Tecnología.

“La plataforma móvil App Ciudad Qro está a un paso de alcanzar las 100 mil descargas, convirtiéndose en el canal predilecto de los capitalinos para interactuar de manera directa con el gobierno local”.

Detalló que el impacto de la aplicación ha modificado favorablemente los hábitos de atención ciudadana: mientras que antes el 90 por ciento de los reportes se concentraban en la tradicional línea telefónica 070, hoy en día la aplicación móvil absorbe aproximadamente el 25 por ciento de dichas interacciones, permitiendo a los usuarios gestionar incidencias sin necesidad de traslados ni filas.

En el marco de la presentación de la nueva audioguía digital del Centro Histórico, desarrollada en coordinación con la Secretaría de Turismo y equipada con nueve rutas y 82 puntos de interés interactivos, Ruiz Ballesteros subrayó que la tecnología no solo optimiza la gestión municipal, sino que enriquece la experiencia cultural y turística de residentes y visitantes.

Explicó que entre las adiciones más recientes a la plataforma destaca el "Botón Verde", una innovadora función que posibilita la realización de denuncias ambientales geolocalizadas de forma inmediata, así como la solicitud directa de jornadas de reforestación y servicios de protección ecológica.

En materia de conectividad urbana, informó que el municipio opera actualmente 250 puntos de internet gratuito-distribuidos estratégicamente en todo el territorio, incluyendo 50 en la delegación Santa Rosa Jáuregui y una decena en el Centro Histórico, con la firme proyección de escalar la cobertura a 300 puntos de acceso sin costo para el 2027, optimizando recursos presupuestales.

Adelantó que la plataforma integrará próximamente módulos de movilidad para consultar la disponibilidad de estacionamientos en el primer cuadro de la ciudad y el acoplamiento de programas como Vía Libre.

Por otro lado, resaltó el papel protagónico del centro de innovación BLOQUE, el cual registró durante el pasado mes de octubre una cifra sin precedentes de más de 350 mil visitantes, impulsado por eventos tecnológicos, incubación de empresas, talleres de robótica e inteligencia artificial en alianza con la UNAM y AWS.

Enfatizó que, desde este recinto se emitirá próximamente una convocatoria para acelerar el crecimiento de cinco startups tecnológicas, conectándolas con fondos de inversión. Finalmente, recordó que el próximo 5 de diciembre se celebrará el festival de videojuegos Queretagaming, en colaboración con la Asociación Queretana de Cultura Digital y Videojuegos, y anunció una Semana de la Tecnología proyectada para el mes de febrero, con actividades que trascenderán las instalaciones de BLOQUE para permear en el Centro Histórico de la capital.