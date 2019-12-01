Revoca TEPJF multas por acordeones en elección judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 11:17:36

Ciudad de México, a 31 de octubre 2025.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las multas impuestas a candidatos a juzgadores por aparecer en las elecciones que la gente llevó a la elección judicial.

En una votación dividida, la Sal Superior del órgano electoral determinó perdonar los 6.3 millones de pesos impuestos como sanción económica por el Instituto Nacional Electoral (INE) a 137 candidatos.

Entre los sancionados figuran los actuales nueve ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

ministro presidenta Hugo Aguilar – multa de 39 mil 712 pesos

ministra Lenia Batres – multa de 44 mil 690 pesos

ministra Yasmín Esquivel – multa de 95 mil 490 pesos

ministra Sara Irene Herrerías – multa de 69 mil 15 pesos

ministra Loretta Ortiz – multa de 127 mil 508 pesos

ministra María Estela Ríos – multa de 62 mil 905 pesos

ministro Irving Espinoza – multa de 39 mil 599 pesos

ministro Giovanni Azael Figueroa – multa de 47 mil 277 pesos

ministro Arístides Guerrero – multa de 40 mil 277 pesos.

Cabe recordar que el pasado 28 de julio, el INE impuso multas para los candidatos a algún cargo dentro del Poder Judicial, por aparecer en acordeones.

En ese sentido, el la autoridad electoral explicó que el monto asignado fue por el beneficio obtenido al figurar en ellos, sin importar si los candidatos se deslindaron de ellos.

Votaron a favor de exonerar a los sancionados los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Alfredo Fuentes; mientras que, en contra de levantar las sanciones del INE se pronunciaron los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón.