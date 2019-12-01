Revisará Gobierno de Querétaro cartel de la Feria Internacional Ganadera 

Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres dio a conocer cómo que porte de las acciones que se tomarán por el decreto de prohibir la música con apología del delito, se revisará el cartel de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ) para garantizar el cumplimiento de la iniciativa.

Declaró que se espera que el cartel de la FIGQ se presente en próximas semanas, por lo que está medida de revisión busca inhibir que se toque música que haga apología del delito y no habrá tolerancia.

“Seguramente en la feria, en los siguientes días, se dará el anuncio de su cartel y es importante comentar que es una prohibición a la interpretación, no a un grupo, no a un género, no a un empresario”, dijo.

Mencionó que ya se ha dialogado con la Unión Ganadera, organizadora principal del evento, para revisar los artistas contemplados y asegurar que se cumpla la normativa; la revisión incluirá la lista de canciones que los artistas planean interpretar, misma que será solicitada por Protección Civil como parte de los protocolos habituales.

Aseveró que en caso de incumplimiento, el decreto contempla sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la cancelación definitiva del evento.

“(Muchos artistas han intentado evadir la norma subiendo al público al escenario para interpretar estas canciones) Por eso los municipios deberán establecer condiciones claras en sus reglamentos”, apuntó.

Recalcó que la medida también se extiende a otros espacios públicos como plazas, estadios y ferias municipales por lo que se ha dialogado con alcaldes de todos los partidos para su aplicación.

Puntualizó que esta iniciativa no busca limitar la libertad individual, por lo que los ciudadanos podrán escucharla sin ningún inconveniente, ya que solo se trata de inhibir en lugares públicos donde tenga injerencia las administraciones gubernamentales.



“Cada quién educa y determina qué escucha en su casa, lo que nosotros estamos abonando es que en los espacios públicos donde el gobierno puede incidir, lo vamos a hacer”.