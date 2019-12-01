Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 12:04:44

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y diputados integrantes de las comisiones de presupuesto y hacienda del Congreso del Estado, revisaron el paquete económico y fiscal propuesto por el Gobierno de Michoacán para el ejercicio 2027.

La reunión convocada por el mandatario estatal tuvo como propósito dialogar especificaciones del proyecto de Presupuesto de Egresos el cual asciende a un total de 111 mil 641 millones 692 mil pesos para el próximo año.

Acompañado por los secretarios de Finanzas y Administración, José Luis Tapia, y de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta, se explicó que el paquete económico no contempla nuevas contribuciones y garantiza suficiencia presupuestal para los municipios.

Además de que se reforzará el apoyo con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) y se concluirán obras públicas de gran alcance como el teleférico y Morebús en Morelia sin deuda pública.

Por su parte, las y los diputados reconocieron la visión y el compromiso del gobernador y de su gabinete para cerrar el año con responsabilidad y resultados generando certeza a la población para el 2027.