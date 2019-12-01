Revisa SCJN decreto que prohíbe la exportación de obras de Frida Kahlo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 07:47:19

Ciudad de México, a 9 de julio 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reasumir la competencia para determinar si un decreto presidencial de 1984 puede proteger la totalidad de la obra de la artista mexicana Frida Kahlo, lo que lleva a impedir su salida definitiva del país, incluso cuando esta pertenezca a particulares.

En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal consideró este asunto de “relevancia nacional” en materia del derecho a la cultura frente al derecho de propiedad.

Además, los ministros mencionaron que el análisis se centrará en determinar si el artículo 6 del decreto presidencial promulgado en 1984, que declaró monumento artístico toda la obra de Frida Kahlo, puede proteger piezas de la pintora mexicana, que sean pertenecientes a una colección privada.

El proyecto fue promovido por el magistrado Giovanni Azael Figueroa Mejía, después de un amparo en revisión 40/2026 que presentó el Banco Ve Por Más en 2023 y por una solicitud promovida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El togado apuntó que el asunto busca determinar si dicho decreto “va más allá de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo federal” al prohibir la exportación definitiva de las obras de Kahlo.

Por su parte, el magistrado Arístides Guerrero García precisó que la restricción prevista en el decreto no está contemplada “en el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos (y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos), el cual sí permite la exportación tratándose de bienes de propiedad particular”.