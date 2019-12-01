Revelan compra de oficina por casi 5 mdp de Caty Monreal tras llegar al INAES

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 22:55:19

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- La directora del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), Catalina “Caty” Monreal, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que una investigación periodística reveló que adquirió una oficina con un valor de 4 millones 762 mil pesos a pocos meses de asumir la dirección del organismo.

De acuerdo con la publicación, la funcionaria compró un inmueble destinado a oficinas por ese monto tras su llegada al INAES, lo que generó cuestionamientos sobre su patrimonio.

La investigación también señala que tres cooperativas constituidas en el INAES obtuvieron contratos por un total de 76 millones de pesos apenas dos meses después de su creación.

Según el reportaje, integrantes de dichas cooperativas afirmaron desconocer la existencia de esos contratos y el manejo de los recursos asignados.