Revelan compra de oficina por casi 5 mdp de Caty Monreal tras llegar al INAES

Revelan compra de oficina por casi 5 mdp de Caty Monreal tras llegar al INAES
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 22:55:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- La directora del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), Catalina “Caty” Monreal, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que una investigación periodística reveló que adquirió una oficina con un valor de 4 millones 762 mil pesos a pocos meses de asumir la dirección del organismo.

De acuerdo con la publicación, la funcionaria compró un inmueble destinado a oficinas por ese monto tras su llegada al INAES, lo que generó cuestionamientos sobre su patrimonio.

La investigación también señala que tres cooperativas constituidas en el INAES obtuvieron contratos por un total de 76 millones de pesos apenas dos meses después de su creación.

Según el reportaje, integrantes de dichas cooperativas afirmaron desconocer la existencia de esos contratos y el manejo de los recursos asignados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: Irrumpen sujetos en una cachimba de Uruapilla, Morelia, y dejan un muerto y dos heridos
Persecución y balacera deja dos civiles heridos en Jacona, Michoacán; habría tres sospechosos
Detienen a mujer con presuntas sustancias ilícitas ocultas en una máquina de soldar en Michoacán
Adulto mayor resulta lesionado tras caer en socavón en Azcapotzalco; SEGIAGUA atiende la emergencia
Más información de la categoria
Aumenta a 5 mil 346 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela
Desarticulan en Puruándiro, Michoacán, a banda de secuestradores "Los Lolos"; rescataron con vida a un adolescente
Sheinbaum anuncia inversión de 181 mil mdp para infraestructura hospitalaria
Cae presunto operador de Jalisco en Ciudad Hidalgo, Michoacán; decomisan arsenal, estupefaciente y equipo táctico
Comentarios