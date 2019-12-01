Revela Adán Augusto López su patrimonio millonario ante investigación fiscal

Ciudad de México, a 26 de septiembre del 2025. - Un reportaje de N+ señaló que el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, recibió transferencias millonarias no declaradas; los recursos se le pagaron entre 2023 y 2024, y suman alrededor de 80 millones de pesos.

A tan solo horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidiera a Adán Augusto que aclarara dichos ingresos, el legislador de Morena ha salido a dar una conferencia de prensa en el Senado. López reconoce dichos ingresos, y aclara que la fortuna corresponde a una herencia y a sus servicios de honorarios como notario en Tabasco y que es falso que se haya ocultado ante el fisco.

El reportaje se realizó con base en las declaraciones fiscales de López ante el SAT, documentos privados a los que únicamente tienen acceso el declarante y la autoridad.

“Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen”, comentó. “Todo va a tener su tiempo, yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo”, agregó.

Adán Augusto detalló que su padre tenía una inversión en Estados Unidos y que el dinero heredado se le transfirió a dos cuentas de ese país. El senador ha agregado que sus familiares mantienen un litigio por otra inversión y un departamento en Houston que perteneció a su madre. A su declaración fiscal, dijo, se agregarán otros ingresos por venta de ganado y alquiler de inmuebles de su propiedad.

En agosto de 2021, el presidente López Obrador lo llamó a encargarse de la Secretaría de Gobernación. Casi dos años después, Adán Augusto dejó esta dependencia para participar en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial (nombramiento que finalmente recayó en Sheinbaum). Parte de las supuestas transferencias ocurrieron cuando Adán Augusto era precandidato. Su campaña fue muy cuestionada por el derroche de recursos en materiales promocionales.