Reunirá Congreso Reinventa 2026 a 2 mil 200 jóvenes en torno a la salud mental

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- Con una agenda centrada en el bienestar emocional, la salud mental y el desarrollo personal de la juventud universitaria, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) anunció la realización del Congreso Reinventa FCA 2026, en su tercera edición, afirmó el director de la unidad académica, Omar Bautista Hernández.

Detalló que esta versión busca consolidarse como el encuentro estudiantil de referencia en la entidad. A diferencia de la edición previa -la cual estuvo enfática en el impacto de la inteligencia artificial, Reinventa 2026 pondrá en el centro de la conversación los desafíos sociales actuales, la resiliencia y el bienestar integral, en concordancia con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2024-2027 de la máxima casa de estudios.

Señaló que durante las jornadas del 14 y 15 de octubre, el Auditorio de Usos Múltiples de la FCA recibirá a ocho conferencistas con trayectorias de alto impacto mediático y social como Farid Dieck, con la charla “La inspiración Existe”, Saskia Niño de Rivera, criminóloga y activista social; Alexis Arroyo “Ojitos de Huevo”, comediante y activista que presentará “¿Cómo te quedó el ojo?”; Sebastián Marroquín, con la ponencia “Una Historia para no repetir” y César Andrade, exfutbolista y exalumno de la UAQ, quien encabezará la conversación “El partido más difícil de mi vida”.

A este evento, dijo, se sumarán especialistas en marketing, negocios y comercio internacional ya que el objetivo central es mostrar a los jóvenes que es posible transformar ideas y sobreponerse a las adversidades desde edades tempranas.

"Buscamos que los jóvenes tengan la oportunidad de escuchar distintas voces y visiones. En la universidad la universalidad de conocimientos es lo más importante; nuestros alumnos tienen el criterio para discernir y llevarse lo más valioso para sus vidas".

informó que se espera la participación de 2 mil 200 jóvenes, provenientes de los campus de Querétaro, Jalpan, Cadereyta, San Juan del Río, Tequisquiapan y Amealco. En esta ocasión, la jornada tendrá como eje principal la salud mental, bajo el lema “Escúchate, compréndete y renuévate”.

Explicó que el enfoque sobre la salud mental parte de la preocupación de la FCA por las situaciones que actualmente enfrenta la juventud y busca que el evento ofrezca un espacio para escuchar experiencias, conocer distintas perspectivas y tomar de ellas los elementos que consideren importantes para su crecimiento.