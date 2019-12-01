Reunión de seguridad entre Guanajuato y Estados Unidos se da en medio de la controversia por combate a grupos delictivos mexicanos

Reunión de seguridad entre Guanajuato y Estados Unidos se da en medio de la controversia por combate a grupos delictivos mexicanos
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 19:09:45
Guanajuato, Guanajuato, a 19 de enero de 2026.- En medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en intensificar el combate contra los cárteles mexicanos, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del gobierno estadounidense para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

El encuentro se realizó por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y contó con la participación de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio, instancia encargada de la política exterior y los esquemas de colaboración internacional.

La reunión tuvo lugar el viernes de la semana pasada en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, donde también participaron representantes de agencias especializadas en la investigación y el combate a delitos de alto impacto, entre ellas la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), enfocada en la lucha contra el narcotráfico y las redes criminales.

Asimismo, estuvieron presentes integrantes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dependencia dedicada a investigar delitos transnacionales como la trata de personas, el contrabando, el tráfico de mercancías y el lavado de dinero, así como del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), especializado en la localización de personas prófugas y el apoyo a procesos judiciales.

Durante la mesa de trabajo se analizaron mecanismos para fortalecer el intercambio de información estratégica, la coordinación operativa y la construcción de relaciones de confianza, bajo una visión compartida que reconoce que los desafíos en materia de seguridad trascienden fronteras estatales y nacionales.

La Secretaría de Seguridad y Paz refrendó que Guanajuato impulsa una política de seguridad con enfoque regional e internacional, basada en la cooperación institucional como vía para prevenir delitos, combatir estructuras criminales y salvaguardar a las familias guanajuatenses.

Noventa Grados
