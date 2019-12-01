Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- Con la participación de más de 3 mil personas, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, realizó la premiación del concurso de fotografías organizado durante las actividades de Noche de Muertos, una iniciativa que tuvo como propósito promover la cultura, preservar las tradiciones y fortalecer la identidad de las familias michoacanas.

La actividad tuvo como escenario la Casona de las Tarascas, donde la legisladora instaló un espectacular altar de muertos que recibió a miles de visitantes, quienes acudieron a conocerlo, admirar sus elementos tradicionales y tomarse fotografías.

La dinámica consistió en compartir sus imágenes y permitir que el respaldo de la ciudadanía, a través de sus likes, definiera a las fotografías ganadoras a través de las plataformas de redes sociales.

Durante la entrega de premios, Xóchitl Ruiz compartió este momento con las familias y reconoció el entusiasmo de quienes se sumaron a la convocatoria, haciendo entrega de guitarras a las y los ganadores, además de distinguir a numerosas personas que participaron en esta celebración.

“Muchas felicidades a todas y todos nuestros ganadores, es muy grato compartir este momento y reconocer su participación y entrega; vamos a seguir generando espacios de convivencia donde la ilusión y las sonrisas de nuestras niñas y niños sean lo más importante; disfruten mucho sus guitarras y nunca dejen de perseguir sus sueños”, expresó.

La diputada destacó que la respuesta superó las expectativas, al reunir a más de 3 mil participantes en este concurso, en una actividad que convirtió la tradición en un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y adultos, demostrando que nuestras costumbres siguen siendo motivo de orgullo y unión familiar.

Asimismo, informó que se realizó una rifa adicional en la que se sumaron más participantes, particularmente jóvenes y mujeres, a quienes también se les hizo entrega de los premios.

Xóchitl Ruiz agradeció a todas las familias que visitaron la Casona de las Tarascas, compartieron sus fotografías y participaron con entusiasmo, al señalar que mantener vivas las tradiciones también significa crear oportunidades para convivir, compartir y fortalecer los lazos que dan identidad a Michoacán.