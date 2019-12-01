Reúne Poder Judicial de Michoacán más de 2 mil 600 kilos de croquetas con el programa Justicia con Huella

Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- Como resultado de la campaña de acopio del programa Justicia con Huella, el Poder Judicial de Michoacán reunió más de 2 mil 600 kilos de croquetas para perro y gato, que serán destinados a refugios, asociaciones y personas rescatistas que trabajan en favor de animales en situación de calle.

Durante la entrega simbólica, realizada en el marco de la Feria Solidaria organizada por el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, presidenta de éste, agradeció la participación de las personas servidoras públicas y de la ciudadanía que se sumaron a la colecta, y reconoció la labor que realizan diariamente las rescatistas y asociaciones en favor del bienestar animal.

Destacó que esta iniciativa refleja la sensibilidad y el compromiso social de quienes integran el Poder Judicial, así como la importancia de trabajar de manera coordinada con distintos sectores de la sociedad. Asimismo, adelantó que la colecta se realizará nuevamente el próximo año, con el propósito de dar continuidad a estas acciones solidarias.

Por su parte, la magistrada Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, señaló que la institución atraviesa una nueva etapa en la que también busca contribuir a transformar realidades sociales, entre ellas, las relacionadas con el bienestar y la protección de los animales, a quienes reconoció como seres sintientes capaces de establecer vínculos y formar parte de las familias.

En representación de las personas rescatistas y asociaciones participantes, Karla Magallón Gálvez agradeció al Poder Judicial por impulsar este tipo de iniciativas y abrir espacios de colaboración. Destacó que la labor de rescate implica esfuerzos físicos, emocionales y económicos, por lo que este apoyo representa un respaldo importante para continuar con su trabajo.

En la actividad también estuvo presente la magistrada Elvia Higuera Pérez, quien acompañó esta iniciativa en favor del bienestar animal.

La entrega simbólica de las croquetas representa el cierre de la primera etapa de una campaña que logró sumar voluntades dentro y fuera de la institución. La distribución del alimento continuará el próximo martes, para hacerlo llegar a más de 35 refugios y personas dedicadas al rescate y cuidado de perros y gatos.