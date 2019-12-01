Reúne Festival SEJUVE 2025 a miles de jóvenes por la salud mental

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- En el marco del Mes de la Salud Mental, la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) realizó el “Festival SEJUVE 2025, por la salud mental”, un evento que buscó visibilizar la importancia de cuidar y atender el bienestar emocional de las y los jóvenes.

La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer entornos saludables, empáticos y solidarios entre la comunidad juvenil.

“Este festival no solo es un concierto, no solo es un día de diversión: es un acto de vida, un espacio de esperanza, un recordatorio de que nunca estamos solos. La salud mental importa. Tu vida importa. La vida de tus amigos, de tus hermanas, de tus compañeros, todas importan. Y cuidarnos empieza en lo más simple: en hablar, en pedir ayuda, en acompañar”, expresó.

Para esta edición, el festival contó con la participación de reconocidos ponentes que compartieron su visión y experiencias sobre la salud mental: Odín Dupeyrón, artista multitalento, poeta, dramaturgo, actor y director de teatro, así como Luis Ernesto “Güero” Franco, actor, escritor, productor y modelo mexicano, quienes ofrecieron mensajes inspiradores sobre la importancia de la autoconciencia, la resiliencia y la empatía.

El evento incluyó también actividades artísticas y culturales que promovieron la expresión creativa y el bienestar emocional y la agrupación Reik ofreció un concierto que hizo vibrar a los más de cinco mil asistentes con sus grandes éxitos, de este modo el Festival SEJUVE se consolida como un espacio de inspiración y conciencia, que fortaleció el diálogo sobre la importancia del bienestar emocional y pedir ayuda cuando se atraviesa por una situación complicada.