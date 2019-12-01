Reúne Festival SEJUVE 2025 a miles de jóvenes por la salud mental

Reúne Festival SEJUVE 2025 a miles de jóvenes por la salud mental
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:42:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- En el marco del Mes de la Salud Mental, la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) realizó el “Festival SEJUVE 2025, por la salud mental”, un evento que buscó visibilizar la importancia de cuidar y atender el bienestar emocional de las y los jóvenes.

La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer entornos saludables, empáticos y solidarios entre la comunidad juvenil.

“Este festival no solo es un concierto, no solo es un día de diversión: es un acto de vida, un espacio de esperanza, un recordatorio de que nunca estamos solos. La salud mental importa. Tu vida importa. La vida de tus amigos, de tus hermanas, de tus compañeros, todas importan. Y cuidarnos empieza en lo más simple: en hablar, en pedir ayuda, en acompañar”, expresó.

Para esta edición, el festival contó con la participación de reconocidos ponentes que compartieron su visión y experiencias sobre la salud mental: Odín Dupeyrón, artista multitalento, poeta, dramaturgo, actor y director de teatro, así como Luis Ernesto “Güero” Franco, actor, escritor, productor y modelo mexicano, quienes ofrecieron mensajes inspiradores sobre la importancia de la autoconciencia, la resiliencia y la empatía.

El evento incluyó también actividades artísticas y culturales que promovieron la expresión creativa y el bienestar emocional y la agrupación Reik ofreció un concierto que hizo vibrar a los más de cinco mil asistentes con sus grandes éxitos, de este modo el Festival SEJUVE se consolida como un espacio de inspiración y conciencia, que fortaleció el diálogo sobre la importancia del bienestar emocional y pedir ayuda cuando se atraviesa por una situación complicada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Autoridades federales reportan detenciones, aseguramientos y acciones contra el crimen en siete estados
Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones que garantizan la protección a víctimas en situación de vulnerabilidad
Más información de la categoria
Caos en Día de Muertos: casi 4 mil vehículos varados por tomas de casetas en Michoacán
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Deuda pública de México sube al 49.9% del PIB en primeros 9 meses de 2025
La contienda en Morena se cierra entre Fabiola Alanís y Morón, revela encuesta de Algoritmo
Comentarios