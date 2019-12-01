Reubicarán a 20 familias de Cartolandia por obras del tren México-Querétaro: Eric Gudiño

San Juan del Río, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- El secretario de gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que al menos 20 familias de la zona conocida como Cartolandia, ubicada en el municipio de San Juan del Río, tendrán que ser reubicadas, debido a que se encuentra instaladas sobre el derecho de vía por donde avanza la construcción del tren México-Querétaro.

Reconoció que habitantes de dicho lugar y otras zonas, hicieron sus hogares en terrenos que corresponden al derecho de vía ente la antigua estación del ferrocarril de San Juan del Río y San Isidro, por lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) será la encargada de realizar este trámite.

“Se platicó ya con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, con la Secretaría de Infraestructura, Caminos y Transportes (SICT) el día de ayer, específicamente ese tema y el tema lo estará atendiendo en su momento la Secretaría de Desarrollo Territorial de Gobierno Federal, están en pláticas ya con ellos”, dijo.

Mencionó que debido al avance de las obras del tren Ciudad de México-Querétaro se reubicarán a las familias que se encuentran en el derecho de vía, aunque no se cuenta con más información de parte de las autoridades federales.

“Nosotros ya manifestamos la inquietud de la gente y ellos serán quienes puedan platicar y en su momento dar alternativas para esta gente de San Juan del Río, están ahí 20 viviendas y otra zona más que están sobre el derecho de vía, pero es un tema que está trabajando la Secretaría de Desarrollo Territorial, ellos son los que van a hacer la propuesta directamente y les van a explicar qué es lo que se tiene que hacer y qué opciones les van a dar, quién sería a través de Gobierno Federal. Nosotros estaremos auxiliando en lo que se pueda”.