Retroceso social, propuesta de eliminar voto femenino: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 15 de julio del 2026.- La aspirante a la Coordinación estatal de Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía, Gabriela Molina Aguilar, consideró que plantear la eliminación del voto de las mujeres para que sea remplazado por un voto familiar (o propuestas similares), es un retroceso social e histórico, además de un atentado contra de las luchas sociales.

En conferencia de prensa, la ex secretaria de educación denunció que se trata de políticas de las derechas conservadoras que consideran que las mujeres no tienen capacidad propia para decidir y formar parte de la vida pública; enfatizó, sería un retroceso a la lucha histórica que logró abolir las monarquías e instalación de la democracia en los países.

“Es la mayor regresión en ejercicio de derechos que puede plantear un partido, un sistema, y que son partidos muy conservadores y tradicionales que van contra los derechos humanos de las mujeres”.

Gaby Molina detalló que en Michoacán hay un padrón electoral de tres millones 345 mil 790 personas; en específico, el 57.84 por ciento del padrón del partido Morena son mujeres. En este sentido, destacó que hoy en día hay una mayor cantidad de mujeres participando en la toma de decisiones, lo que ha traído, entre otros beneficios, salarios igualitarios entre hombres y mujeres en condiciones iguales de trabajo.