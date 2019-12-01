Retrasos de hasta 25 minutos por obras del tren México-Querétaro: Felifer Macías

Querétaro, México, 14 de julio de 2026.- A unas horas de haber iniciado los trabajos de infraestructura y cierres viales sobre el Boulevard Bernardo Quintana por la obra federal del tren México-Querétaro, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, reportó que la movilidad en la zona ha comenzado a normalizarse gracias a los ajustes operativos inmediatos y a la colaboración de la ciudadanía que ha optado por rutas alternas.

Tras un arranque de semana al que calificó como "complicado" durante las primeras horas del lunes, el edil aseguró que el flujo vehicular no se ha detenido y que para la mañana de este martes las condiciones de tránsito mostraron una notable mejoría.

"Ayer fue un día complicado por la mañana, pero inmediatamente se hicieron los ajustes necesarios (...). Ya para ayer en la tarde la movilidad había mejorado muchísimo. Si bien algunas zonas estuvieron con tráfico pesado, nunca estuvo parado, nunca estuvo estático y el tráfico fluyó.

Exhortó a la población a utilizar las plataformas de navegación Waze y Google Maps, las cuales cuentan con un convenio con el municipio para actualizar en tiempo real los cierres y sugerir las rutas alternas más rápidas.

De acuerdo con los monitoreos de la autoridad local, dijo, el tiempo promedio de retraso para los conductores ha oscilado entre los 10 y los 20 minutos, alcanzando un máximo de 25 minutos en los momentos de mayor saturación.

Recordó que para mitigar el impacto de las obras en la movilidad de la capital, el gobierno municipal mantiene un operativo integral que incluye soporte tecnológico y humano en el que participan 170 elementos viales los cuales se encuentran desplegados de manera permanente orientando a los automovilistas y agilizando el paso en intersecciones clave y además, se habilitaron semáforos en modo de destello para dar mayor dinamismo a la circulación en puntos conflictivos.

Cuestionado sobre la presencia de comerciantes en la calle Francisco I. Madero por el periodo vacacional y la entrega de posibles permisos temporales, el alcalde señaló que cada temporada requiere una estrategia específica e institucional.

Adelantó que será el secretario de Gobierno, Michel Torres, quien comparta detalladamente el plan de ordenamiento para el Centro Histórico.