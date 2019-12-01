Retiran visa al alcalde de San Luis Río Colorado en la frontera con EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 22:10:01

San Luis Río Colorado, Sonora, a 13 de noviembre de 2025.- La tarde de este jueves, el presidente municipal de San Luis Río Colorado, Cesar Iván Sandoval Gámez, fue retenido en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), donde fue esposado cuando estaba por entrar al país vecino por el carril de la línea SENTRI.

Según la información de las autoridades estadounidenses, el mandatario municipal, se trasladaba a bordo de una Chevrolet Tahoe gris de modelo reciente, la cual es un vehículo oficial del Ayuntamiento, además de que iba acompañado por el director de Oomapas, Paolo Navarro.

Solamente al alcalde le fueron colocadas las esposas cuando fueron revisados, y después lo llevaron al área de inspección secundaria.

El alcalde viajaba a Estados Unidos, para participar en una reunión binacional, en donde se firmaría un convenio de colaboración en materia de Calidad Ambiental entre autoridades de Arizona y el municipio sonorense. Por ello, tras la retención, la agenda oficial quedó suspendida.

Asimismo, autoridades estadounidenses dieron a conocer que la visa del alcalde, así como de todos sus familiares directos fue retirada.