Retiran operaciones de la ruta C64 a empresa “City Bus”: Gerardo Cuanalo

Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos, dio a conocer que la empresa City Bus, que opera la ruta C64 y que paró operaciones el fin de semana, dejará de dar servicio al sistema de QroBús, por incumplir con el pago a los empleados.

Explicó que la misma AMEQ tomará el control de la ruta, para evitar que se vuelva a repetir una situación similar, ya que a decir de la misma empresa, el retraso del pago de nómina fue debido a modificaciones en su sistema administrativo su salida del grupo ADO.

Recalcó que este tipo de acciones son inaceptables, por lo que ya se notificó a la empresa que a partir del día jueves, AMEQ tomará las riendas de la ruta que cubre el trayecto de El Colorado a la Alameda.

Cabe mencionar que, actualmente, City Bus opera 88 unidades; con la salida de la C64, la cifra quedará en 78.

Reiteró que la decisión cumple con los requisitos legales y responde al objetivo de brindar certeza a los usuarios.