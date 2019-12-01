Retiran más de 40 toneladas de basura del Centro Histórico de Querétaro por festejos de Día de Muertos

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre 2026.- Durante la madrugada de este martes, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció el trabajo de las mujeres y hombres de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, quienes durante la madrugada realizaron labores de limpieza en el Centro Histórico tras las festividades de Día de Muertos, durante las cuales se recolectaron más de 40 toneladas de basura para mantener las calles, plazas y jardines en óptimas condiciones para las actividades cotidianas de la ciudadanía.

“Quise el día de hoy presentarte este gran equipo que ahora ya los conoces, los ves trabajando, las ves y los ves trabajando todos los días con mucho cariño por Querétaro, pero este fin de semana le echan muchísimas ganas… Cuidemos el primer cuadro de la ciudad. Hay muchísimos botes de basura, hay muchísimas papeleras. Les encargamos mucho que nos ayuden a que Querétaro siga siendo Querétaro, la mejor ciudad para vivir”.

Desde las 5:45 de la mañana de este martes, Felifer Macías estuvo con el personal de Servicios Públicos Municipales, a quienes agradeció su esfuerzo y compromiso para mantener limpia la ciudad, especialmente después de las celebraciones que reúnen a miles de visitantes en el primer cuadro de la capital. Además, llamó a la ciudadanía a reconocer la labor de quienes trabajan durante la madrugada para que Querétaro amanezca limpio y ordenado.

Señaló que, en un día habitual, el personal de Servicios Públicos Municipales recolecta cerca de 25 toneladas de basura en el primer cuadro de la ciudad, mientras que durante las festividades de este fin de semana la cifra superó las 40 toneladas, debido a la gran afluencia de visitantes que disfrutaron de las distintas actividades de Día de Muertos.

Informó que tan solo el lunes 2 de noviembre, más de 50 mil personas visitaron el primer cuadro de la ciudad, por lo que el personal municipal reforzó las labores de limpieza con equipos de lavado a presión y barredoras eléctricas, además de las tareas habituales de recolección de residuos, para mantener en buenas condiciones los espacios públicos.

Invitó a las y los queretanos a utilizar los botes de basura y papeleras instalados en el Centro Histórico, así como a cuidar los espacios públicos, pues destacó que detrás de una ciudad limpia y ordenada está el trabajo diario de mujeres y hombres comprometidos con Querétaro.