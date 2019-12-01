Retira municipio de Querétaro 253 mil metros lineales de cable en desuso

Querétaro, Querétaro, a 18 de diciembre 2025.- El titular Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, Pedro Manuel Ángeles Luján informó la conclusión exitosa de la campaña de retiro de cableado en desuso, logrando recolectar 26.5 toneladas, equivalente a 253 metros lineales, lo que representa un avance del 6 por ciento sobre la meta inicial de 25 toneladas.

En este proyecto coordinado, participaron 14 empresas cableras y diversas dependencias municipales, interviniendo 15 vialidades principales entre las que destaca la avenida Gobernadores con el mayor retiro de material. Asimismo, se reportó la limpieza de 7,920 objetos de la vía pública en 255 colonias, priorizando el ordenamiento del espacio urbano.

Respecto a los servicios de estacionamiento, se anunció que a partir del 1 de enero entrará en vigor un ajuste de un peso en las tarifas, tras 55 mesas de trabajo con representantes del sector. Este incremento del 3.3 por ciento se mantiene por debajo de la inflación actual y busca incentivar el uso del transporte público.

Como novedad, se acordó que los estacionamientos podrán ofrecer servicio de baños a no usuarios mediante una cuota de recuperación, respetando la gratuidad para clientes y personas con discapacidad. Sobre este punto, la autoridad señaló: “El acuerdo que se logra con ellos es que el aumento sea únicamente de un peso. Únicamente es lo que se va a subir de acuerdo a los convenios que ya tuvimos”.

Finalmente, se destacó una inversión de 20.4 millones de pesos para el mantenimiento de 82 cruceros capitalinos y el próximo relanzamiento del sistema de bicicletas compartidas con una inversión de 15 millones de pesos. Los trabajos en infraestructura incluyeron: Marcado de carriles, adecuación de anchos de carriles vehiculares, designación de funciones específicas a carriles vehiculares, cruces peatonales, cajas de espera de ciclistas, líneas de alto, reducción de varios de giro, instalaciones cinemétricas horizontal y vertical y restauración de semáforos peatonales.

Fotografía de Gustavo Trejo