Resultados de coordinación municipal de 4T hasta diciembre, estima Gladyz Butanda

Resultados de coordinación municipal de 4T hasta diciembre, estima Gladyz Butanda
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 11:29:28
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Morelia, Michoacán, a 04 de noviembre del 2026.- Sería hasta el mes de diciembre cuando se hagan públicos los resultados de la convocatoria para la coordinación municipal de la Cuarta Transformación, así lo señaló la aspirante por Morelia, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa, la morenista señaló, la convocatoria marca que los resultados serían públicos hasta el día 15 de diciembre, sin embargo, ha circulado la información de que podría ser el día cinco de diciembre cuando los resultados de coordinaciones municipales y distritos locales se hagan públicos.

“Esperemos que sea antes porque abonan a este proceso de unidad, de cerrar filas sobre perfiles”.

Apuntó que no hay acceso de los participantes de la convocatoria para saber cuántos personajes se inscribieron ni quiénes son.

Gladyz Butanda dio a conocer que en al menos tres casas encuestadoras Morena lleva la ventaja a los perfiles de la oposición, por lo que marcan un posible triunfo para el siguiente proceso electoral. Acusó que los morelianos están cansados de las mañas de la oposición, pues los perfiles de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional (PAN-PRI) buscan dejar a sus hermanos en la alcaldía de la ciudad.

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