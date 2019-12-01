Resuelve Brissa Arroyo peticiones de aseadores del calzado 

Resuelve Brissa Arroyo peticiones de aseadores del calzado 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 16:54:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- Como parte de la consolidación de la agenda social, la diputada local Brissa Arroyo, planteó un esquema de apoyo transversal a los aseadores del calzado de Morelia. 

La Congresista da continuidad a los compromisos adquiridos, y en ese sentido  regresó para reunirse con integrantes de la Unión Mutualista de Aseadores de Calzado “Mártires de la Independencia de Morelia A.C”, que preside Tomás Gutiérrez Villa.

En este encuentro realizado en las instalaciones de la Casa de Atención Ciudadana de Brissa Arroyo, ubicada en Calle del Trabajo 169 de esta ciudad, se presentó un esquema de apoyo para trabajadores vulnerables que opera la Secretaría de Desarrollo Económico.

"Me parece que necesitamos trabajar todos juntos para dignificar su labor, que ustedes y sus familias tengan certeza laboral, seguridad social, acceso a vivienda o que puedan aspirar a una jubilación o checar sus Afores", expresó la legisladora local.

Refirió que han sido muchos años en que este sector ha sido invisibilizado y ahora por primera vez con  este esquema que se plantea tendrán ya un nombre ante las instituciones y serán reconocidos como agentes de desarrollo en la economía local. 

"Mi mayor interés es que todos juntos vayamos avanzando, que sin cuestiones o sesgos políticos ustedes puedan tener una mejor condición de vida, con más oportunidades y que también dentro de estos apoyos que se plantean podamos avanzar hacia la modernización" , complementó Brissa Arroyo.

A través de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico se plantea que los aseadores del calzado puedan acceder a micro créditos y crédito a tasas preferenciales para poder fortalecer su actividad, recibir educación financiera de cómo invertir su préstamo, además de capacitación para mejorar servicios que ofrecen o incluso ampliar o modernizarlo.

De igual forma se propone también que puedan inscribirse por su cuenta o voluntariamente al servicio del IMSS y que con una tarifa proporcional acceden a servicios médicos. 

El dirigente de la Unión de aseadores del calzado, Tomás Gutiérrez Villa  agradeció las gestiones que realiza la diputada Brissa Arroyo y  explicó que analizarán las propuestas presentadas así como otros apoyos que ha ofrecido la legisladora a través de su Casa de Atención Ciudadana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Loma Larga de Morelia, Michoacán 
Accidente de camioneta del Servicio Público en Zitácuaro, Michoacán, deja siete heridos 
Pierden la vida en accidente dos oficiales de embajada de EU y director de la AEI Chihuahua, tras operativo conjunto contra grupos delictivos
Hallan cadáver putrefacto en un domicilio de la VP de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Rescatan a dos personas, tras operativo con intercambio de disparos; vinculan a proceso a dos presuntos secuestradores
Mariachis armados y encapuchados abren fuego en el Mercado Morelos de Puebla; dejan tres personas heridas
Fiscalía de CDMX niega fabricación de culpables en caso de feminicidio de Edith Guadalupe
Trump advierte a Irán con ataques a infraestructura si no acepta acuerdo
Comentarios