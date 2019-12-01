Restablecido el orden en Apatzingán: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 22:36:11
Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- El orden ha sido restablecido en Apatzingán tras los hechos ocurridos este lunes por la noche, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor. 

El funcionario señaló que se desplegó un operativo conjunto en el que participan fuerzas municipales, estatales y federales, con el objetivo de garantizar la seguridad y el restablecimiento del orden público ante los actos vandálicos en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Zepeda Villaseñor reiteró que el Gobierno del Estado mantiene su respeto irrestricto al derecho a la libre expresión y manifestación, pero lamentó y condenó de manera enérgica los actos vandálicos y las expresiones de violencia ocurridas en el recinto municipal. 

El encargado de la política interna del estado subrayó que las instituciones trabajan de manera coordinada para preservar la paz social y reafirmó el compromiso de la administración estatal de actuar conforme a derecho ante cualquier hecho que vulnere el orden o afecte a la ciudadanía.

