Restablecido al 100 por ciento suministro de agua: Mauricio Kuri 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 16:28:21
Quéretaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González confirmó que desde la tarde del domingo se reestableció al 100 por ciento el servicio de agua potable en la zona metropolitana, una vez que concluyeron los trabajos del desfogue controlado y limpieza de la presa Zimapán.

“El día de ayer (domingo) ya quedó totalmente reestablecida y le agradezco mucho a la gente la paciencia y la confianza, hicimos tood lo posible para tener la menor afectación posible y creo que nos fue bastante bien con los comunicados que hicimos", dijo.

Adelantó que realizarán un recorrido junto con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para supervisar la zona del manantial y el Acueducto II.

“Estuvo muy al pendiente el director (de la CEA), incluso iré hoy en la tarde o mañana para dar una vuelta en la zona".

Noventa Grados
