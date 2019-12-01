Respaldo total al Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- Como fundadora del movimiento de la Cuarta Transformación, se respalda plenamente el Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para continuar con la erradicación de privilegios y el fortalecimiento de la participación ciudadana, señaló Fabiola Alanís.

Luego de que este jueves se diera a conocer el Plan B de la reforma en materia electoral por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la diputada Fabiola Alanís coincidió en la necesidad de fortalecer los avances de la Cuarta Transformación en el uso de recursos, con austeridad republicana en todas las instancias, y de participación ciudadana, con mayores vías para ejercer la democracia participativa.

La presidenta de la JUCOPO del Congreso de Michoacán consideró que es necesario que todos los congresos locales y los ayuntamientos del país se rijan por el principio de austeridad republicana, que significa destinar sólo los recursos indispensables para su función pública y el resto reorientarlo a programas y acciones de beneficio directo para la gente, tal como se expone en el Plan B de la reforma electoral.

“Desde la Cuarta Transformación siempre hemos sostenido que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, por eso, las instituciones que funcionan con recursos públicos deben asumir la austeridad republicana como principio rector”, señaló la diputada Fabiola Alanís.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado también respaldó la propuesta de ampliar los alcances de la participación ciudadana a través del mecanismo de la consulta pública, para que se incluyan temas del ámbito electoral, entre ellos, los montos de recursos destinados para partidos políticos.

El objetivo, dijo Fabiola Alanís, es que se erradiquen los privilegios que aún persisten en diversas áreas, a la vez que se amplía el presupuesto para cubrir las necesidades del pueblo y se abren más vías para la participación directa de la gente en los asuntos públicos.