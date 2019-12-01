Respaldo absoluto a Sheinbaum en reforma electoral: Bedolla; hay discrepancias en las democracias, reconoce

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2026.- Luego de que la Cámara de Diputados no aprobó la reforma electoral enviada la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reiteró su respaldo con la mandataria mexicana y al Plan B que implicará reformar el sistema como se prometió durante su campaña.

En entrevista con medios, el mandatario estatal destacó que la titular del Ejecutivo fue muy clara en la ruta que sigue en el tema, por lo que, dijo manifestar su respaldo al proyecto. “Nosotros sumados, respaldando, a nuestra gran presidenta”.

Reconoció que es natural en la democracia que pueda haber discrepancias y en otros asuntos se logren las mayorías, pues es una función propia de ello, así como la pluralidad, pues no se lograron las dos terceras partes de la votación a favor de la reforma.

Al respecto de si habrá un cambio en las alianzas con los partidos que integran la Cuarta Transformación (Partido Verde y el del Trabajo), Ramírez Bedolla destacó que este es un tema que ven directamente los partidos, de cara al proceso electoral 2026-2027.