Respaldará CEEAV a familiares de intérpretes de lengua de señas localizados sin vida, afirma Segob

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 14:14:45
Morelia, Michoacán, a 23 de enero del 2026.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) brindará acompañamiento y atención a las víctimas indirectas de la familia que fue localizada sin vida en Morelia, tras haber sido reportada como desaparecida.

Así lo informó Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, quien, en entrevista con medios, expresó su pesar por el homicidio de dos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y su hija menor de edad, quienes además habían colaborado en diversas actividades del gobierno estatal.

El encargado de la política interna del estado calificó el caso como un hecho especialmente sensible y señaló que las investigaciones para el esclarecimiento del crimen se encuentran a cargo de la Fiscalía General del Estado, instancia que será la responsable de informar sobre los avances y resultados conforme avancen las indagatorias.

Añadió que, debido a la complejidad y características del caso, las diligencias podrían prolongarse; sin embargo, manifestó confianza en que se logrará identificar y detener a los responsables de este hecho que ha generado consternación.

