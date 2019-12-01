Respaldar el uso responsable del Palacio Municipal permitirá su conservación: Lucila Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 18:54:33

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- La regidora del Ayuntamiento de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, manifestó su postura a favor de la propuesta que permitirá el uso temporal del Palacio Municipal mediante esquemas de renta regulada, al considerar que esta medida representa una alternativa viable para fortalecer su conservación y mantenimiento.

En el marco de la aprobación de la modificación a los lineamientos que regulan el aprovechamiento, administración y autorización del uso temporal del inmueble, la regidora destacó que existe claridad sobre el destino de los recursos que se generen, los cuales serán destinados al cuidado, mejora y preservación del propio recinto.

“Desde mi punto de vista no ha habido una razón que justifique el rechazo a esta propuesta, sobre todo cuando está claro que los recursos obtenidos serán reinvertidos en el mantenimiento del Palacio Municipal”, señaló.

Asimismo, Lucila Martínez Manríquez subrayó que este modelo ya se aplica en otros espacios culturales y patrimoniales, como el Palacio Clavijero, donde el cobro por uso permite garantizar su conservación sin que ello implique su privatización.

En ese sentido, afirmó que la renta regulada de espacios históricos es una práctica común en distintas ciudades del país, por lo que Morelia no debe quedarse atrás en la implementación de mecanismos que contribuyan a proteger su patrimonio.

La regidora también explicó que se contará con un comité integrado por diversas dependencias y autoridades municipales —del cual forma parte— encargado de analizar y determinar las solicitudes para el uso del inmueble, asegurando que se mantenga su carácter como patrimonio público y se haga un uso adecuado del mismo.

Finalmente, reiteró que esta medida no representa una privatización del Palacio Municipal, sino una estrategia responsable para generar recursos que permitan su preservación.