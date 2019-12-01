Respalda Torres Piña nombramiento de Ernestina Godoy como titular de la FGR

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 20:06:41

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2025.- El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, expresó su reconocimiento a Ernestina Godoy Ramos, por su nombramiento como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) al considerar que esta distinción honra una trayectoria dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la procuración de justicia con perspectiva social.

A través de redes sociales, el Fiscal estatal reiteró la disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para trabajar de manera coordinada con la FGR, pues la cooperación entre instituciones es parte esencial para fortalecer las acciones de procuración de justicia.

Destacó que la nueva fiscal federal ha demostrado un compromiso firme con las instituciones del país y subrayó que su labor ha estado marcada por una visión cercana a las causas sociales.

Cabe recordar que hace aproximadamente una semana Alejandro Gertz Manero renunció a la titularidad de la FGR para incorporarse a un cargo diplomático fuera del país, desde entonces Ernestina Godoy fue encargada del despacho de la institución.

En su primer mensaje al frente de la FGR, Godoy dejó claro que no se fabricarán casos ni habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad.