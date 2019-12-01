Respalda Semigrante postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de las personas migrantes

Respalda Semigrante postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de las personas migrantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 18:03:15
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Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) manifestó su respaldo al pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al llamado realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que se garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes ante el incremento de fallecimientos registrados en centros de detención de Estados Unidos.

El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, señaló que ninguna persona debe perder la vida bajo custodia de una autoridad y que cada caso debe investigarse con transparencia, imparcialidad y pleno respeto al derecho internacional y a los derechos humanos.

Destacó que el Gobierno de México ha emprendido una estrategia jurídica y diplomática sin precedentes para proteger a las y los connacionales, mediante la presentación de 11 notas diplomáticas, denuncias penales ante las autoridades competentes, demandas civiles contra empresas operadoras de centros de detención y la solicitud de intervención de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, reconoció el acompañamiento y la labor del ACNUR para impulsar mecanismos de protección internacional y garantizar que los derechos humanos de las personas migrantes sean respetados en todo momento.

Finalmente, reiteró que la Semigrante continuará brindando atención, orientación y acompañamiento a las familias michoacanas, además de fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, los consulados y los organismos internacionales para salvaguardar la integridad, dignidad y derechos de las y los migrantes.

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