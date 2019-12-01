Respalda Poder Judicial Plan Michoacán; más presupuesto a justicia: Bedolla

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- Juezas, jueces, magistradas y magistrados del estado manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y coincidieron en el compromiso de impartir justicia sin tintes políticos.

En reunión con personas juzgadoras, el mandatario sostuvo que “no puede haber paz sin justicia”, por lo que anunció 340 millones de pesos más para fortalecer el presupuesto 2026 del Poder Judicial de Michoacán; además, informó que se trabajará en la creación de un protocolo de seguridad para que juezas, jueces, magistradas y magistrados realicen su labor de manera autónoma.

Ramírez Bedolla afirmó que los tiempos actuales demandan unidad entre los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como un acceso a la justicia de manera rápida y cercana. “La gente está esperanzada en eso, ya no quiere ver que el delincuente, que es evidente, salga a las pocas horas después o de inmediato”, manifestó en su mensaje.

Por su parte, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hugo Gama Coria, asumió el compromiso de trabajar de manera unida entre los tres poderes, con el propósito de garantizar una justicia sin tintes políticos, como parte de su obligación con el pueblo de Michoacán, quien los eligió por medio del voto.

“Nos sumamos de manera firme, decidida y sin titubeos al Plan Michoacán. La parte que a nosotros nos toca la vamos a cumplir sin sesgo, sin miedo y con valentía, porque si nosotros, como profesionales del Derecho no estamos conscientes de nuestra obligación legal, el estado de Derecho está debilitado”, afirmó el juzgador.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la magistrada penal y presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, Laura Elena Alanís García; el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, José Alfredo Flores Vargas; y demás juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial de la entidad.