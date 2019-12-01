Respalda Juan Pablo Celis reforma histórica que impide endeudar a Michoacán más allá del sexenio

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero del 2026.- El diputado local de Morena, Juan Pablo Celis, celebró la aprobación en el Congreso del Estado de la reforma constitucional que prohíbe al Poder Ejecutivo contratar deuda pública que exceda la duración de su administración, iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y que marca un parteaguas en el manejo responsable de las finanzas públicas en Michoacán.

El legislador destacó que esta reforma histórica representa un ejemplo claro de las buenas finanzas que ha impulsado el actual gobierno estatal en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación, al establecer en la Constitución un límite que protege el presente y el futuro del estado.

“Hoy Michoacán envía un mensaje contundente: el dinero del pueblo se cuida y el futuro no se compromete. Esta reforma es una muestra de que sí se puede gobernar con orden, con disciplina financiera y con responsabilidad social”, señaló Juan Pablo Celis.

El diputado subrayó que la iniciativa aprobada demuestra que es posible impulsar obras, programas y acciones de bienestar sin recurrir al endeudamiento excesivo, rompiendo con la idea de que el desarrollo solo puede lograrse a través de la deuda.

“Durante años se instaló el discurso de que sin deuda no había desarrollo. Hoy Michoacán demuestra lo contrario: con honestidad, planeación y buen manejo de los recursos, se puede avanzar sin hipotecar el futuro. Esta reforma es también una señal de que las cosas se pueden hacer de manera distinta”, expresó.

Juan Pablo Celis añadió que con esta aprobación se comienza a cerrar la etapa en la que los malos gobiernos hipotecaban el futuro de Michoacán y se abre una nueva etapa de responsabilidad y transparencia en el ejercicio del poder público.

El legislador recordó que el actual gobierno recibió un estado en crisis, con importantes rezagos financieros y administrativos, y que a partir de un manejo responsable del presupuesto se ha logrado fortalecer la estabilidad financiera y mantener inversiones estratégicas en beneficio de la población.

“Después de años en los que esta medida debió haberse tomado, es con la llegada de un gobierno de la Cuarta Transformación cuando se concreta. Se trata de un paso que fortalece a las instituciones y que da certeza a las próximas generaciones”, añadió.

Finalmente, Juan Pablo Celis reconoció el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por impulsar una reforma que consolida un modelo de gobierno basado en la responsabilidad, la transparencia y el respeto al dinero público, y reiteró que desde el Congreso del Estado se continuará respaldando iniciativas que fortalezcan la confianza ciudadana y el desarrollo sostenible de Michoacán.